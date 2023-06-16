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16:16, 16 июня 2023Экономика

«АвтоВАЗ» объяснил проблему у Грефа с зажиганием Lada Aura на ПМЭФ

«АвтоВАЗ»: Lada на ПМЭФ была неправильно заглушена и поэтому Греф не смог ее завести

Фото: «Лента.ру»

Премиальный автомобиль Lada Aura не смог с первого раза завестись на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) из-за того, что был неправильно заглушен после предыдущей поездки. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа».

В пресс-службе концерна объяснили, что предыдущий водитель оставил включенной передачу и в таком состоянии заглушил автомобиль. Из-за этого сработала система защиты двигателя, который запустился только после того, как машина была переведена в режим парковки.

«Автомобиль не смог завестись у [председателя правления Сбербанка Германа] Грефа по причине того, что машина после поездки была заглушена, при этом передача была включена. Следующая попытка завести автомобиль не получилась, так как сработала защита от запуска двигателя при включенной передаче. После перевода автомата в режим "Паркинг" автомобиль завелся», — заявили в «АвтоВАЗе».

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Как заявил президент концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов, новая модель Lada Aura будет стоить существенно дороже двух миллионов рублей. Производство Lada Aura может были запущено в 2024 году только при достаточной господдержке, добавил он. Глава компании также подчеркнул, что авто относится к классу «премиум». Ожидается, что автомобиль будет востребован среди чиновников регионального уровня. Машина также может появиться в такси.

Lada Aura создана на базе седана Lada Vesta. Новый автомобиль отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров на заднем сиденье. Салон выполнен в натуральной коже отечественного производства, в нем установлена премиальная аудиосистема. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.

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    Варвара Кошечкина
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