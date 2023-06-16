Украину заподозрили в дефиците военной техники

Военный эксперт Дандыкин допустил дефицит военной техники у Украины

Мобилизация транспортных ресурсов в Ивано-Франковской области Украины может указывать на дефицит военной техники. Теперь ВСУ получат право изымать личные автомобили, хозяйственные машины и любую другую технику у населения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Теперь все, что есть у населения, может быть подвергнуто мобилизации. Транспортные средства, легковые машины, то, что используется в сельском хозяйстве. Похожее было в годы Великой Отечественной войны, тоже все изымалось», — напомнил Дандыкин.

По словам военного эксперта, транспорт, используемый ВСУ, регулярно выходит из строя: уничтожаются джипы, пикапы. Очевидный способ их заменить — изъять хотя бы отдаленные аналоги у населения.

«10 тысяч бронемашин уничтожено. Это огромное число. А сколько пикапов, автотехники и прочего? Как это восстанавливать? Конечно, Запад что-то поставляет, но этого недостаточно. Так что да, придется изымать у населения», — сказал собеседник «Ленты.ру».

В Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию. В документе также говорится о мобилизации транспортных средств и запрете гражданам менять место жительства без разрешения военного комиссариата.