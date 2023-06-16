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17:30, 16 июня 2023Мир

Путин объявил на ПМЭФ минуту молчания в память о Берлускони

Президент России Путин объявил на ПМЭФ минуту молчания в память о Сильвио Берлускони

Фото: Yara Nardi / Reuters

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объявил минуту молчания в память о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер охарактеризовал политика как очень светлого человека. По мнению президента, Берлускони был личностью мирового масштаба.

«Он многое сделал для того, чтобы выстроить нормальные долгосрочные отношения между Россией и странами НАТО. Это был очень светлый человек, очень деятельный, энергичный», — заявил Путин.

Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане 12 июня. Он был госпитализирован 9 июня, а за несколько недель до этого выписался из клиники после полуторамесячного лечения.

Президент России Владимир Путин назвал бывшего премьер-министра Италии большим другом российского народа. Глава государства заявил, что Берлускони был политиком мирового масштаба и сейчас таких, как он, на международной арене немного.

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    Виктория Кондратьева
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