Дачникам посоветовали удобрять почву с помощью молока

«БелНовости»: удобрить почву можно с помощью молока

Изготовить эффективную подкормку для растений и удобрение можно с помощью молока. Об этом стало известно из материала издания «БелНовости».

Для изготовления подкормки эксперты порекомендовали залить в ведро молоко с водой, смешанные в соотношении 1:10, а затем добавить туда 10 капель йода. После этого каплями получившегося раствора необходимо будет обдать растение, которое нуждается в подкормке. Специалисты заверили, что средство не только поможет ему лучше расти, но и защитит от болезней.

Другим вариантом применения молока эксперты назвали удобрение на его основе. Для его изготовления необходимо залить в бочку литр молока, добавить туда немного несгоревших древесных остатков, полведра навоза, четверть ведра компостной массы и три литра забродившей жидкости, в которую предварительно должны были быть введены сахарный песок и дрожжи. Затем в эту массу нужно залить воду до полного заполнения бочки и подождать неделю, после чего удобрение можно будет вносить в грунт. Специалисты убеждены, что оно позволить значительно повысить плодородие почвы.

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