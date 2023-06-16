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18:16, 16 июня 2023Среда обитания

Дачникам посоветовали удобрять почву с помощью молока

«БелНовости»: удобрить почву можно с помощью молока

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Изготовить эффективную подкормку для растений и удобрение можно с помощью молока. Об этом стало известно из материала издания «БелНовости».

Для изготовления подкормки эксперты порекомендовали залить в ведро молоко с водой, смешанные в соотношении 1:10, а затем добавить туда 10 капель йода. После этого каплями получившегося раствора необходимо будет обдать растение, которое нуждается в подкормке. Специалисты заверили, что средство не только поможет ему лучше расти, но и защитит от болезней.

Другим вариантом применения молока эксперты назвали удобрение на его основе. Для его изготовления необходимо залить в бочку литр молока, добавить туда немного несгоревших древесных остатков, полведра навоза, четверть ведра компостной массы и три литра забродившей жидкости, в которую предварительно должны были быть введены сахарный песок и дрожжи. Затем в эту массу нужно залить воду до полного заполнения бочки и подождать неделю, после чего удобрение можно будет вносить в грунт. Специалисты убеждены, что оно позволить значительно повысить плодородие почвы.

Ранее в июне дачникам посоветовали использовать подгузники в качестве хорошего дренажного слоя, который должен присутствовать в цветочных горшках для беспроблемного развития растений. На портале «Белновости» рассказали, что памперсы могут выступить в качестве простого способа для создания оптимального баланса воды и воздуха в грунте.

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    Полина Кислицына
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