Проблемы со взносами Германии в бюджет ЕС объяснили

Политолог Топорнин: проблемы Германии со взносами в бюджет ЕС касаются дополнительных трат

Бюджет Европейского союза (ЕС) не пострадает из-за проблем Германии со взносом дополнительных средств, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, как сейчас складывается экономическая ситуация в Европе.

«Речь идет о дополнительных взносах, которые время от времени государство вносит, чтобы ЕС могли реализовывать какие-то совместные инициативы. У них есть фонд преодоления чрезвычайных ситуаций, был коронавирусный фонд, есть специальный банковский фонд, чтобы спасать банки, если они попадают в сложную ситуацию, фонд помощи третьим странам, помощи кандидатам на вступление в ЕС. Помимо бюджета, есть много различных финансовых инструментов, которые требуется время от времени пополнять», — рассказал он.

Германия — главный плательщик в бюджет ЕС. Если есть какие-то дополнительные платежи, на Германию приходится больше всего. Это финансовый локомотив Европы. Лишние деньги платить никто не хочет, даже такая богатая страна, как Германия, поэтому начинают смотреть, куда идут средства, для чего и на какие цели. Это может создать проблемы в экономике страны, но какой-то кризис маловероятен Николай Топорнин политолог

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Берлин не сможет внести дополнительные средства в бюджет ЕС. Это может потребоваться, поскольку из-за помощи Украине долгосрочный бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы «исчерпан по максимуму».