Женщина сделала почти 200 пластических операций и поделилась опытом

Телеведущая Паула Теберт сделала почти 200 пластических операций и поделилась опытом

Телеведущая Паула Теберт сделала почти 200 пластических операций и поделилась опытом. Соответствующую историю публикует издание The Scottish Sun.

На одном из размещенных снимков 55-летняя женщина продемонстрировала свою фигуру в ярко-розовом платье с глубоким декольте, которое обнажает ее чересчур большую грудь.

По словам героини материала, она потратила 800 тысяч фунтов стерлингов на коррекцию внешности (83,7 миллиона рублей), чтобы походить на куклу Барби. При этом, как утверждает Теберт, большую часть денег ей присылали незнакомые люди из Швейцарии, Великобритании и Дубая, чтобы побудить ее продолжать улучшение своей фигуры. «Также мне дарят автомобили, одежду, косметику и поездки по всему миру», — призналась она.

Однако звезда уточнила, что есть ряд неприятных последствий ее нестандартных форм. В первую очередь Теберт рассказала, что вынуждена постоянно следить за фигурой, чтобы не прибегать к хирургическим вмешательствам слишком часто. Помимо этого, она подвергается критике со стороны общественности за свой внешний вид.

В заключение телеведущая предупредила, что подобные пластические операции и многочисленные процедуры у косметолога могут привести к дряблости кожи и сделать тело непропорциональным. «Если вы решитесь на подобные изменения, то понадобится много средств. Только убедитесь, что вы платите не своей жизнью», — предупредила она.

В апреле 70-летняя жена Оззи Осборна рассказала о страшных последствиях пластики лица. Британская телеведущая Шэрон Осборн призналась в желании прекратить делать пластические операции после неудачной подтяжки лица.