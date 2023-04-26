Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:50, 26 апреля 2023Ценности

70-летняя жена Оззи Осборна рассказала о страшных последствиях пластики лица

70-летняя телеведущая Шэрон Осборн осталась недовольна результатом последней подтяжки лица

Фото: Amy Sussman / Elton John AIDS Foundation / Getty Images

Британская телеведущая Шэрон Осборн призналась в желании прекратить делать пластические операции после неудачной подтяжки лица. На эту тему она высказалась в интервью The Sun.

70-летняя жена музыканта Оззи Осборна рассказала о страшных последствиях последнего пережитого в 2021 году хирургического вмешательства. По словам знаменитости, она осталась недовольна результатом травматичной процедуры, которая длилась более пяти часов. «После нее я выглядела как чертов Циклоп», — посетовала телезвезда.

Материалы по теме:
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
1 февраля 2021
Это к доктору От Барби до Памелы Андерсон: о чьей внешности мечтают фанатки пластики
Это к докторуОт Барби до Памелы Андерсон: о чьей внешности мечтают фанатки пластики
8 апреля 2016

Собеседница издания призналась, что более не намерена обращаться к хирургам, поскольку последняя операция испортила ее внешность. «Подтяжка была последней каплей. После нее я сказала себе, что пора остановиться», — заверила Осборн.

Ранее в апреле Виктория Боня показала лицо после первой пластической операции. На размещенных кадрах знаменитость предстала в профиль, продемонстрировав произошедшие изменения. Так, видно, что они затронули линию подбородка, на коже в районе которой оказались гематомы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В Госдуме ответили пословицей на слова Киева о праве «уничтожить все» в Крыму
ОКР решил добиваться изменения рекомендаций МОК по допуску россиян
В российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за пожаров
Мужчина лишился ноги из-за царапины на пятке
Магазины пришедшего на смену Zara бренда откроются в России 27 апреля
Управлявший многотонным погрузчиком россиянин направил его на себя и умер
Стало известно о просьбе Месси повысить ему зарплату в ПСЖ
Обнаружена возможность существования планет космического полудня
Один из двух упавших дронов под Москвой оказался игрушечным
В граничащем с Украиной российском регионе экскаватор обстреляли из минометов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.