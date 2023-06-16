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Генпрокурор Краснов анонсировал новый вид надзора для предупреждения нарушений
Генпрокурор Краснов анонсировал проактивный вид надзора для предупреждения нарушений
Глава Генеральной прокуратуры России Игорь Краснов анонсировал проект ведомственного приказа о проактивном надзоре прокуроров в защиту прав бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости.
Генпрокурор отметил, что проект позволит предупреждать и не допускать нарушения, а не только реагировать на уже совершенные. Это, по словам Краснова, даст возможность защитить права субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также соблюсти баланс интересов общества, бизнеса и государства.
Приказ перед подписанием пройдет процедуру общественного обсуждения.
Ранее сообщалось, что Краснов направил президенту России Владимиру Путину предложения регламентировать действия полицейских при проверке бизнесменов.