Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:34, 16 июня 2023Силовые структуры

Генпрокурор Краснов анонсировал новый вид надзора для предупреждения нарушений

Генпрокурор Краснов анонсировал проактивный вид надзора для предупреждения нарушений

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Глава Генеральной прокуратуры России Игорь Краснов анонсировал проект ведомственного приказа о проактивном надзоре прокуроров в защиту прав бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости.

Генпрокурор отметил, что проект позволит предупреждать и не допускать нарушения, а не только реагировать на уже совершенные. Это, по словам Краснова, даст возможность защитить права субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также соблюсти баланс интересов общества, бизнеса и государства.

Приказ перед подписанием пройдет процедуру общественного обсуждения.

Ранее сообщалось, что Краснов направил президенту России Владимиру Путину предложения регламентировать действия полицейских при проверке бизнесменов.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости
    В Киеве прогремели взрывы после ракетного удара
    Массовая драка с факелами и кольями в российском городе попала на видео
    Бросившие гранату в отдел полиции россияне извинились на видео перед силовиками
    Видеоигры перестали поддерживать жесткие диски
    Более 5,5 тысячи москвичей с инвалидностью помогли найти работу
    Генпрокурор Краснов анонсировал новый вид надзора для предупреждения нарушений
    Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ на Времевском выступе
    Путин наградил Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина
    Рогов назвал поставленную Украине Западом задачу
    МВД России изъяло у пенсионерки и ее знакомого автоматы и тысячи патронов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.