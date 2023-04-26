Генпрокурор России предложил регламентировать проверки бизнесменов полицией

Генпрокурор России Краснов предложил регламентировать проверки бизнесменов полицейскими

Генпрокурор России Игорь Краснов направил президенту Владимиру Путину предложения регламентировать действия полицейских при проверке бизнесменов. Об этом он заявил на ежегодном отчете в Совфеде, его цитирует РИА Новости.

Краснов рассказал, что сотрудники МВД часто вмешиваются в хозяйственную деятельность российских предприятий и проводят внепроцессуальные проверки, которые не входят в перечень их основных задач. Он добавил, что за 2023 год Генпрокуратура одобрила менее 100 тысяч проверок. При этом сотрудники надзорного ведомства санкционировали проверки только в отношении предприятий, создающих высокую угрозу причинения вреда. Прокуроры не согласовали почти 70 процентов внеплановых мероприятий в отношении бизнесменов, инициированных сотрудниками полиции.

«По итогам мероприятий возбуждаются административные производства. За последние два года составлено свыше 65 тысяч таких протоколов. За каждым из них общение предпринимателя с человеком в форме. Уверен, вы понимаете прекрасно, что это такое. Очевидно, что данная ситуация нуждается в дополнительной регламентации. Соответствующее предложение направлено мною президенту», — сообщил Краснов.

Генпрокурор уточнил, что согласно действующему законодательству, соблюдение моратория на проверки бизнеса не распространяется на полицию.