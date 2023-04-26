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11:51, 26 апреля 2023Силовые структуры

Генпрокурор России предложил регламентировать проверки бизнесменов полицией

Генпрокурор России Краснов предложил регламентировать проверки бизнесменов полицейскими

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Генпрокурор России Игорь Краснов направил президенту Владимиру Путину предложения регламентировать действия полицейских при проверке бизнесменов. Об этом он заявил на ежегодном отчете в Совфеде, его цитирует РИА Новости.

Краснов рассказал, что сотрудники МВД часто вмешиваются в хозяйственную деятельность российских предприятий и проводят внепроцессуальные проверки, которые не входят в перечень их основных задач. Он добавил, что за 2023 год Генпрокуратура одобрила менее 100 тысяч проверок. При этом сотрудники надзорного ведомства санкционировали проверки только в отношении предприятий, создающих высокую угрозу причинения вреда. Прокуроры не согласовали почти 70 процентов внеплановых мероприятий в отношении бизнесменов, инициированных сотрудниками полиции.

«По итогам мероприятий возбуждаются административные производства. За последние два года составлено свыше 65 тысяч таких протоколов. За каждым из них общение предпринимателя с человеком в форме. Уверен, вы понимаете прекрасно, что это такое. Очевидно, что данная ситуация нуждается в дополнительной регламентации. Соответствующее предложение направлено мною президенту», — сообщил Краснов.

Генпрокурор уточнил, что согласно действующему законодательству, соблюдение моратория на проверки бизнеса не распространяется на полицию.

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Елизавета Новикова
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