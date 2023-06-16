Кандидатов на пост главы США от республиканцев сравнили с «дубом и травушкой»

Политолог Дробницкий назвал кандидатов на выборы от республиканцев «дубом и травушкой»

Мэр Майами Фрэнсис Суарес, который выдвигается на выборы президента США от республиканцев — человек за пределами города малоизвестный, и он вряд ли окажет какое-то влияние на исход гонки, считает политолог, американист Дмитрий Дробницкий. Конкуренцию бывшему американскому лидеру Дональду Трампу внутри партии он оценил в беседе с «Лентой.ру», описав положение кандидатов фразой «дуб и травушка».

Ранее телеканал Fox News сообщил, что американец кубинского происхождения Фрэнсис Суарес подал документы в Федеральную избирательную комиссию для выдвижения своей кандидатуры от Республиканской партии.

Джунгли

До недавнего времени кандидатов от республиканцев было семеро, сказал Дробницкий. Затем помимо них изъявили желание баллотироваться бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и консервативный радиоведущий Ларри Элдер. Теперь прибавился еще и мэр Майами. «То есть это джунгли уже, как в 2016 году», — пояснил американист.

Если бы в числе кандидатов от республиканцев был только Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис — это была бы серьезная борьба, обратил внимание собеседник «Ленты.ру». В таком случае медийное внимание распределялось бы между фаворитом и претендентом, и у последнего появился бы хороший шанс заработать очки.

Дуб и травушка

Сложившаяся ситуация значительно способствует бывшему президенту и играет против Десантиса, который, безусловно, выступал под вторым номером, убежден он. Дело в том, что в условиях наличия явного фаворита, чем больше народу участвует в праймериз, тем лучше для этого фаворита — потому что ни один из них не может на себя оттянуть серьезную долю медийного внимания. Таким образом, пока у Трампа нет конкурентов внутри партии.

Пока их остается толпа — это Трамп и толпа, как дуб и травушка рядышком. Десантис растворяется в таком случае, я уж молчу обо всех остальных. Все статьи и телесюжеты будут посвящать Трампу, а остальным давать по три секунды Дмитрий Дробницкий политолог

«Его еще посадить решили, добавили ему еще процентов. Десантис отставал, условно, на 25 процентов, а теперь отстает почти на 40 — это федеральная прокуратура США пока работает на Трампа. Как оно там дальше будет, очень сильно зависит от развития событий», — поделился Дробницкий.

Дальше — круче

От предвыборной гонки в США стоит ожидать самых разных неожиданностей, считает он. «Если в 2016 году выборы были совершенно особенные, то того, что происходит сейчас, мы никогда не видели. Ситуация очень серьезная. Я напомню, что когда [действующий президент Джо] Байден выступал в Белом доме, на Fox News, несмотря на все давление на этот телеканал, вышел в эфир подстрочник "Диктатор произносит речь после того, как арестовал своего политического оппонента", и дальше будет только круче все, так что следим за развитием событий», — подытожил американист.

Ранее Дмитрий Дробницкий в беседе с «Лентой.ру» допустил, что Демократическая партия может заменить Джо Байдена другим кандидатом на предстоящих выборах. Он также назвал имена возможных претендентов.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США (в случае, если 46-й ныне действующий президент Джо Байден выборы проиграет).