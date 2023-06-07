Политолог заявил о возможной замене Байдена другим кандидатом от демократов

Политолог Дробницкий: демократы могут заменить Байдена другим кандидатом в президенты

Демократическая партия может заменить нынешнего президента Джо Байдена другим кандидатом на предстоящих выборах, заявил политолог, американист Дмитрий Дробницкий. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал имена возможных претендентов.

Я, вообще, сомневаюсь, что Байден до выборов доживет, во всяком случае политически. Почему он выдвинул свою кандидатуру? Потому что в либеральной элите нет согласия, и все друг друга подсиживают и осуществляют подкопы Дмитрий Дробницкий политолог

Варианты смещения Байдена

У демократов есть пару вариантов относительно того, как заменить Байдена, убежден он. Американист не исключил, что нынешнего лидера могут подставить на какой-нибудь конференции или совершить подлог.

То, что Байден выдвинул себя на второй срок, еще ничего не значит, это решение отменяемо, подчеркнул политолог. «Он в любой момент может сказать, знаете, я тут встречался с врачом, он посоветовал мне посидеть дома и больше не играть в кости со своим здоровьем. Это может быть отменено, и будет выдвинут совершенно неожиданно какой-нибудь другой кандидат», — привел пример собеседник «Ленты.ру».

Он уточнил, что у демократов есть достаточное количество времени для подбора новой кандидатуры. Как минимум — до осени этого года, а как максимум — до февраля 2024, когда состоятся первые кокусы и праймериз.

Демократы же перенесли из Айовы все это дело (размещение праймериз — прим. "Ленты.ру") в Южную Каролину, поэтому там еще целый вариант для игры. Обычно в этой ситуации говорят о том, что можно выдвинуть какого-нибудь губернатора, который достаточно на слуху Дмитрий Дробницкий политолог

Возможные кандидатуры

Яркого сенатора, вроде того, которым был 44-й президент США Барак Обама, у демократов нет, отметил Дробницкий. Зато есть яркие губернаторы, в частности Гэвин Ньюсом из Калифорнии и Гретхен Уитмер из Мичигана.

«Варианты есть. Другое дело, что они все белые, и это не очень хорошо, но на самом деле ради победы либерализма можно и наплевать на это. В конце концов та же Гретхен Уитмер, например, может заявить, что она уж точно в отличие от Хилари Клинтон станет первой женщиной президентом. А Гевин Ньюсом, несмотря на то, что калифорнийцев крайне не любят в Демократической партии, любопытная фигура в том смысле, что он может быть таким афронтом тому же самому Рону Десантису, губернатору Флориды, сказать, что это другая модель управления штатом. Экономику ему особенно предъявить не удастся, но что-нибудь, допустим, социальный прогресс какой-нибудь, что трансгендеров в школе больше, наверняка», — рассказал американист.

Однако для того, чтобы демократическая элита определилась с тем, кто будет кандидатом, ей необходимо перестать между собой «грызться», полагает он. Именно по этой причине никакого другого кандидата кроме Байдена у них нет.

Ранее политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с «Лентой.ру» назвал сенсацией рейтинг кандидата в президенты Джона Кеннеди-младшего и оценил его шансы занять пост главы США.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США (в случае, если 46-й ныне действующий президент Джо Байден выборы проиграет).