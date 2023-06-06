Политолог оценил шансы Кеннеди на победу в президентской гонке

Политолог Дробницкий назвал сенсацией рейтинг кандидата в президенты США Кеннеди-младшего

У кандидата в президенты США от демократов, адвоката и племянника 35-го главы государства Джона Кеннеди Роберта Кеннеди-младшего удивительно хорошие результаты на демократических праймериз, сообщил политолог, американист Дмитрий Дробницкий. В беседе с «Лентой.ру» он оценил шансы претендента занять пост президента США.

Шансы Кеннеди

Согласно рейтингам демократических праймериз, Кеннеди-младший набирает 16 процентов, что является сенсацией, отметил политолог. Дело в том, что изначально предполагалось, что его показатели будут на уровне 3-4 процентов.

У нынешнего президента США Джо Байдена тем временем 59 процентов, то есть он выигрывает Кеннеди «в одну калитку», сказал Дробницкий. Поэтому конкурировать на выборах с Байденом у него вряд ли получится. Если тот не снимет свою кандидатуру, шансов у Кеннеди нет, полагает он.

«Проводить аналогию сложно, потому что, например, [экс-президент США] Барак Обама в 2007 году примерно тот же самый рейтинг имел перед тем, как обыграть [экс-госсекретаря Хиллари] Клинтон. Но он может запросто на таком результате остановиться, и в итоге Байден или любой другой кандидат, которого истеблишмент предложит, у него выиграет в одну калитку эти праймериз. У [независимого сенатора от штата Вермонт Берни] Сандерса было больше, например, в 2015-2016 годах, тем не менее он все равно проиграл Хилари Клинтон, а та проиграла [экс-президенту США Дональду] Трампу. Это такое дело», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Почему он популярен

То, что Кеннеди-младший набрал 16 процентов и его с удовольствием слушают и обсуждают на правых и левых каналах, политолог счел удивительным явлением. По его словам, таким образом у левой публики в США появился свой герой. Популярность Кеннеди он объяснил тем, что его кандидатура сродни «глотку свежего воздуха».

«Это то же самое, что Сандерс, только Кеннеди более радикален, поэтому у него чуть поменьше, чем у Сандерса. Это такой глоток свежего воздуха. Посмотрите на этих демократических лидеров. Можно как угодно относиться к Трампу, но Трамп какой-то живой, [кандидат в президенты США, губернатор штата Флорида Рон] Десантис живой, а там все какие-то сплошные мертвяки. Хилари Клинтон, Джо Байден — прямо истеблишмент-истеблишмент, какие-то посыпанные нафталином, а Кеннеди живой. Причем тут не возраст важен, в конце концов тот же Сандерс старше Байдена и бодрячком», — высказался американист.

Он также обратил внимание, что Кеннеди выступает с совершенно бескомпромиссных позиций, пытаясь вернуть демократической партии подлинно левый дух. «Это такой восставший дух 1968 года. Я напомню, тогда, по понятным причинам, выборы выиграл республиканец [Ричард] Никсон, но все-таки истеблишмент партии тогда заблокировался от левого крыла, а это левое крыло бузило на улицах, их там разгоняли полицией, лошадями и слезоточивым газом, когда партийная конференция в Чикаго шла, и вот там такие лидеры были», — пояснил Дробницкий.

Собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что семья Кеннеди, вопреки расхожему мнению, никогда такой не была. «Что его дядя, что папа даже не думали быть таким антиистеблишментом. Это было позже придумано в качестве бренд-легенды, что они были такими леваками и за мир. Эти Кеннеди устроили карибский кризис, давайте не будем забывать, причем намеренно. Эскалация во Вьетнаме, эскалация на Кубе — это все Кеннеди. Но он (Роберт Кеннеди-младший), пользуясь и легендой этой, и поддержкой леваков, как-то решил вернуть демократической партии подлинно левый дух. Насколько он искренне это делает, сказать сложно, но он производит впечатление человека, который на этих позициях явно стоит», — подытожил политолог.

О том, что Роберт Кеннеди-младший подал заявку на участие в выборах главы государства, стало известно в начале апреля. В последнее время он сделал ряд громких заявлений. В частности, обвинил власти США в том, что это они спровоцировали конфликт на Украине, и предсказал в нем победу России. Также политик заявил о причастности ЦРУ к убийству его дяди и сообщил, что биолаборатории США разбросаны по всему миру, в том числе на Украине.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США (в случае, если 46-й ныне действующий президент Джо Байден выборы проиграет).