Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:57, 7 мая 2023Мир

Племянник Кеннеди предсказал победу России в конфликте на Украине

Племянник Кеннеди заявил, что Россия не может проиграть в конфликте на Украине
Роберт Кеннеди — младший

Роберт Кеннеди — младший . Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

Племянник президента Джона Кеннеди, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в интервью YouTube-каналу All-in Podcast предсказал победу России в конфликте на Украине.

«Русские не могут проиграть эту войну. Нам говорят, что они проигрывают. Они наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США», — подчеркнул политик.

Кеннеди заявил, что у Соединенных Штатов нечем заменить технику, уничтоженную в ходе боевых действий на Украине. Он также выразил мнение, что киевские и американские власти изо всех сил пытаются скрыть «катастрофические» потери украинских Вооруженных сил (ВСУ).

Кандидат в президенты США назвал конфликт на Украине самым жестоким со времен Второй мировой войны.

Ранее Роберт Кеннеди-младший порассуждал о возможности президента Украины Владимира Зеленского избежать конфликта с Россией. Он отметил, что Киев мог не допустить открытого противостояния с Москвой, если бы глава государства отказался от идеи и планов вступить в НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пригожин объявил о полном выполнении задач ЧВК «Вагнер» в Артемовске
Глава МАГАТЭ назвал потенциально опасной ситуацию в районе Запорожской АЭС
Племянник Кеннеди предсказал победу России в конфликте на Украине
Власти Украины испугались не оправдать надежд Запада на контрнаступление
Нутрициолог предупредила о вреде фруктов для фигуры
На Украине сообщили о трех взрывах в Николаеве
Кандидат в президенты Турции пообещал выслать сирийских и афганских беженцев
Ида Галич показала фигуру в платье с разрезом и глубоким декольте
Российский Су-35 напугал польский самолет над Черным морем
Пригожин ответил на призывы к ЧВК «Вагнер» остаться в Артемовске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.