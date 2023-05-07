Племянник Кеннеди заявил, что Россия не может проиграть в конфликте на Украине

Племянник президента Джона Кеннеди, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в интервью YouTube-каналу All-in Podcast предсказал победу России в конфликте на Украине.

«Русские не могут проиграть эту войну. Нам говорят, что они проигрывают. Они наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США», — подчеркнул политик.

Кеннеди заявил, что у Соединенных Штатов нечем заменить технику, уничтоженную в ходе боевых действий на Украине. Он также выразил мнение, что киевские и американские власти изо всех сил пытаются скрыть «катастрофические» потери украинских Вооруженных сил (ВСУ).

Кандидат в президенты США назвал конфликт на Украине самым жестоким со времен Второй мировой войны.

Ранее Роберт Кеннеди-младший порассуждал о возможности президента Украины Владимира Зеленского избежать конфликта с Россией. Он отметил, что Киев мог не допустить открытого противостояния с Москвой, если бы глава государства отказался от идеи и планов вступить в НАТО.

