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22:18, 3 мая 2023Мир

Кеннеди порассуждал о возможности Зеленского избежать конфликта с Россией

Кеннеди-младший: Зеленский мог избежать конфликта с РФ, отказавшись от вступления в НАТО
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Кандидат в президенты США, племянник 35-го американского президента Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший в Twitter порассуждал о возможности президента Украины Владимира Зеленского избежать конфликта с Россией.

В качестве примера политик привел слова Бенджамина Абелоу из книги «Как Запад принес войну Украине». Автор полагает, что Киев мог не допустить открытого противостояния с Москвой, если бы глава государства отказался от планов вступить в НАТО.

«Зеленский почти наверняка мог бы избежать конфликта 2022 года с Россией, просто произнеся пять слов: "Я не вступлю в НАТО"», — написал Кеннеди. Он добавил, что украинский лидер не сделал этого, будучи под давлением Белого дома и радикально настроенных политиков в правительстве Украины.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что американскому правительству стоило прислушаться к словам президента России Владимира Путина о пересечении Вашингтоном красных линий.

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Марина Совина
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