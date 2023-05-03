Кеннеди-младший: Зеленский мог избежать конфликта с РФ, отказавшись от вступления в НАТО

Кандидат в президенты США, племянник 35-го американского президента Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший в Twitter порассуждал о возможности президента Украины Владимира Зеленского избежать конфликта с Россией.

В качестве примера политик привел слова Бенджамина Абелоу из книги «Как Запад принес войну Украине». Автор полагает, что Киев мог не допустить открытого противостояния с Москвой, если бы глава государства отказался от планов вступить в НАТО.

«Зеленский почти наверняка мог бы избежать конфликта 2022 года с Россией, просто произнеся пять слов: "Я не вступлю в НАТО"», — написал Кеннеди. Он добавил, что украинский лидер не сделал этого, будучи под давлением Белого дома и радикально настроенных политиков в правительстве Украины.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что американскому правительству стоило прислушаться к словам президента России Владимира Путина о пересечении Вашингтоном красных линий.

