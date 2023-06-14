Байдена на американском ТВ назвали «воображаемым диктатором»

NYT: Fox News указали президента США Джо Байдена как «воображаемого диктатора»

Американский телеканал Fox News в эфире Fox News Tonight с помощью подстрочного текста подписал действующего президента США Джо Байдена как «воображаемого диктатора» («wannabe dictator»). Об этом сообщил The New York Times.

Телеканал транслировал речь Байдена, и внизу экрана появилась надпись «воображаемый диктатор выступает в Белом доме после ареста своего политического соперника». В этот момент экран был разделен, а другая часть показывала выступление экс-президента Дональда Трампа.

Инцидент случился, когда Трампу вручали подозрение из-за хранения секретных документов дома.

Ранее Трамп намекнул, что в случае своей победы на выборах он назначит спецпрокурора для расследования возможных махинаций Байдена.

Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам из-за того, что он якобы хранил у себя дома секретные документы. В ответ он назвал обвинения «политическим преследованием».