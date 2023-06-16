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09:00, 16 июня 2023Наука и техника

Apple прокомментировала возможность загрузки приложений в обход App Store

В Apple рассказали, что изучают функцию загрузки приложений в обход App Store

Фото: Unsplash

Представители Apple впервые прокомментировали возможное появление функции загрузки приложений на iPhone без использования App Store. Об этом вице-президент корпорации Крейг Федериги рассказал в шоу Daring Fireball Джона Грубера, опубликованном на YouTube.

По словам ведущего шоу Грубера, в Apple вероятно рассматривали возможность добавить функцию загрузки приложений на устройства в обход App Store. Федериги прокомментировал догадки журналиста, отметив, что в Apple обсуждали, как изменить свои гаджеты и сервисы, чтобы соответствовать требованиям Евросоюза (ЕС).

При этом топ-менеджер американской компании не стал напрямую подтверждать или опровергать слухи, что подобная функция появится в будущей iOS. «Мы хотим убедиться, что все, что мы делаем, окажется правильным для наших клиентов», — подчеркнул Федериги. Представитель компании также заметил, что специалисты корпорации изучают требования ЕС, чтобы соответствовать им.

Журналисты издания iMore напомнили о слухах, согласно которым возможность загрузки приложений в обход App Store появится только у пользователей из ЕС. Авторы усомнились в этом: «Если Apple разрешит это только в одной части мира, вряд ли не окажется пользователей из другой части, которые также захотят получить к этому доступ».

О том, что Apple может разрешить установку приложений в обход App Store, Bloomberg впервые сообщило в середине декабря 2022 года. Тогда источники агентство отметили, что компании придется подчиниться требованиям Евросоюза.

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    Андрей Ставицкий
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