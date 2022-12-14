Apple разрешит устанавливать приложения в обход App Store

Bloomberg: Apple разрешит установку приложений на iPhone из сторонних магазинов

Apple прорабатывает возможность разрешения сторонним магазинам загружать приложения в iPhone и iPad. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно источникам агентства, американская компания отреагирует на новые законы ЕС, направленные на создание равных условий для разработчиков софта для смартфонов. В этой связи Apple может разрешить устанавливать приложения на iPhone и iPad в обход App Store. Скорее всего, такая возможность будет доступна только на территории Евросоюза.

«Закон требует, чтобы технологические компании разрешали установку сторонних приложений и позволяли пользователям более легко изменять настройки по умолчанию», — отметили авторы. Ожидается, что соответствующие поправки в закон будут приняты в ближайшее время — они обяжут IT-компании до 2024 года открыть свои устройства для сторонних онлайн-магазинов.

По словам опрошенных специалистов, Apple подготовит техничскую возможность установки программ из сторонних источников к выходу iOS 17. Чтобы защитить пользователей от небезопасных приложений, компания будет проверять программы перед установкой — вероятно, за это Apple может взимать комисиию, от 15 до 30 процентов дохода. В настоящий момент корпорация получат 30 процентов комиссии с продажи приложений в App Store и со всех внутренних платежей.

В конце октября Apple подтвердила, что оснастит будущие смартфоны разъемом USB-C. Компания пойдет на такой шаг из-за нового закона Евросоюза, требующего перехода гаджетов на единый разъем.