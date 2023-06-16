Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:46, 16 июня 2023Экономика

Назван срок прекращения платежей через Visa и Masterсard в России

Первый зампред ЦБ: через три года внутри страны будем рассчитываться без Visa и Masterсard

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В ближайшие годы расчеты с помощью платежных систем Visa и Masterсard в России практически прекратятся, сейчас их доля падает, рассказала на ПМЭФ первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, на горизонте трех лет мы, действительно, будем внутри страны рассчитываться только своими платежными решениями», — назвала Скоробогатова сроки прекращении расчетов через Visa и Masterсard.

По ее словам, уже 14 иностранных банков из трех зарубежных стран сотрудничают с Россией в рамках Системы быстрых платежей. Россиянам доступны переводы за рубеж, а в скором времени ЦБ обещает задействовать и обратный механизм.

Помимо этого, зампред Центробанка уточнила, что международные платежи будут переведены со SWIFT на региональные платформы на горизонте пяти лет. Она связала эту перспективу с развитием операций с цифровыми валютами, в том числе рублем.

Visa и Masterсard объявили о приостановке работы в России в начале марта 2022 года. Тогда же в Национальной системе платежных карт (НСПК) пообещали, что ранее выданные карты международных платежных систем продолжат работать в России до истечения сроков действия.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости
    Путин оценил шансы ВСУ на прорыв на Времевском выступе
    Путин зачитал письма бандеровцев
    Путин анонсировал резкое увеличение МРОТ в 2024 году
    СБУ задержала бывшего замминистра обороны Украины
    Военный эксперт усомнился в возможности ВСУ использовать шведские истребители
    Раскрыта связь между весенней аллергией и изменением климата
    На мужа задержанной звезды «Беспринципных» завели два уголовных дела
    Блогерша показала простой способ уложить волосы в самолете без фена
    Стало известно будущее Ничушкина в «Колорадо» после «инцидента с алкоголем»
    Путин назвал вредным потолок цен на российскую нефть
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.