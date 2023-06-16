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13:24, 16 июня 2023Наука и техника

Производство используемых на Украине Starstreak возобновят

WSJ: французская Thales возобновит производство используемых на Украине ПЗРК Starstreak

Фото: Luke MacGregor / Reuters

Французская военно-промышленная группа Thales возобновит производство переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Starstreak, которые используют на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, возобновление производства Starstreak, которое приостановили в 2012 году, может занять больше года из-за проблем с цепочками поставок вследствие геополитической напряженности.

Отмечается, что ПЗРК будут выпускать на предприятии в североирландском Белфасте, где уже работают над наращиванием производства двух других видов оружия, которые используются Киевом.

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«Заказ, производство и поставки этих ракет займут какое-то время. Сроки их изготовления довольно длительные», — сказал руководитель Thales Патрис Кейн. По его словам, также группа намерена возобновить производство боеприпасов калибра 120 миллиметров для танков и минометов, поскольку поставки снарядов Украине истощили запасы западных союзников.

ПЗРК Starstreak приняли на вооружение британской армии в 1997 году. Наведение боеголовки ракеты происходит по лазерному лучу, который оператор наводит вручную. Дальность поражения целей — более шести километров.

В ноябре 2022 года американское издание 19FortyFive писало, что боевую эффективность ракет ПЗРК Stinger повысили за счет использования пусковой установки переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

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    Даниил Иринин
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