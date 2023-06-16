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18:25, 16 июня 2023Интернет и СМИ

Российские блогеры рассказали о клопах и тараканах в TikTok-хаусе

Блогеры Настя и Даня Титовы рассказали, что в пермском TikTok-хаусе были клопы и тараканы

Кадр: ПУШКА / Youtube

Российские блогеры Настя и Даня Титовы рассказали, что в пермском TikTok-хаусе, где они жили и занимались блогингом, были клопы и тараканы. Об этом они заявили в интервью YouTube-проекту «Пушка».

По словам Дани Титова, клопов в TikTok-хаус кто-то привез случайно вместе с монитором компьютера. «Я такой радостный приезжаю, у меня тогда первый эфир на радио был в Перми. (...) Ложусь спать, просыпаюсь весь обкусанный. Клопы. И пришлось спать ночью на столе, чтобы клопы не залезали», — поделился он.

Настя Титова добавила, что в TikTok-хаусе в какой-то момент также завелись тараканы. По ее словам, на время обработки помещения им пришлось съехать из дома.

Даня и Настя Титовы — блогеры из Перми, публикующие развлекательные видео и контент о своих отношениях. Ранее они состояли в пермском TikTok-хаусе под названием «Пентхаус». По словам Титова, TikTok-дом просуществовал около трех-четырех месяцев.

Ранее TikTok-блогеры Екатерина Шкуро и Дмитрий Козлов рассказали о домогательствах в одном из TikTok-хаусов, в котором они состояли. По словам Шкуро, продюсер предлагал ей вступить в отношения с состоятельным мужчиной, чтобы привлечь финансирование для хауса.

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    Олег Давыдов
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