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21:01, 16 июня 2023Экономика

Россию не устроила идея Белоруссии повысить цену прокачки нефти на 84 процента

Глава Минэнерго: идея Белоруссии повысить цену прокачки нефти на 84% не устраивает Россию

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

Предложение Белоруссии повысить тариф на прокачку нефти на 84 процента не устраивает Россию. Об этом заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов, его цитирует «Интерфакс».

Переговоры продолжатся, однако стоимость транзита по северной ветке нефтепровода «Дружба» должна быть «справедливой и экономически обоснованной».

«Мы будем обсуждать этот вопрос. Поставки там сейчас идут в Германию по северной ветке, мы их согласовываем. Совокупные объемы наращиваются каждый месяц, в первую очередь, Германией. Мы ежеквартально смотрим, сколько нефти может пропустить трубопроводная система», — заявил Шульгинов.

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В конце мая Белоруссия решила поднять цены на транзит нефти по северной и южной веткам нефтепровода «Дружба». Так «Гомельтранснафта Дружба» решила компенсировать потери доходов после введения антироссийских санкций. В компании заявили, что почти двукратный рост тарифа позволит обеспечить стабильные доходы и сохранит возможности для развития оператора.

В начале 2023 года Германия и Польша остановили импорт российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Сейчас по системе прокачивается только сырье из Казахстана. К концу года объем поставок через трубопровод составит менее одного миллиона тонн, тогда как из России раньше поставлялось в 20 раз больше. За первый квартал прокачка по системе сократилась в 4,7 раза в годовом выражении, а транзит в направлении Польши и Германии упал в 12,1 раза.

Из-за резкого падения грузооборота «Гомельтранснафта Дружба» зафиксировала убыток в 329 миллионов рублей за первый квартал года. Белоруссия просила Россию увеличить тариф на поставки еще в ноябре 2022 года, но тогда цены предлагали поднять только на 39 процентов.

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    Вячеслав Агапов
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