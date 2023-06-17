Байкальская отшельница раскритиковала уехавших из страны россиян

Байкальская отшельница раскритиковала уехавших из России артистов

Байкальская отшельница Любовь Мореходова раскритиковала артистов, уехавших из России после начала спецоперации. Свое мнение она высказала в эфире канала «Россия 1».

«В такой час они все побросали и уехали! Это такие предатели! Нет им прощения!» — заявила 82-летняя женщина, долгие годы проживающая вдали от цивилизации. Она добавила, что против того, чтобы пускать обратно тех, кто решил вернуться.

15 июня помощник президента Максим Орешкин рассказал, что половина граждан России, уехавших за рубеж осенью 2022 года, вернулась в страну. По его словам, об этом говорит банковская статистика.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин, комментируя отъезд россиян за рубеж во время частичной мобилизации, призвал избегать в отношении них эмоций. Он подчеркнул, что в каждом конкретном случае следует давать правовую оценку и действовать только на этом основании.