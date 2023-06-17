«Известия»: Балицкий заявил о планах избираться на пост губернатора Запорожской области

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий планирует избираться на пост главы региона в сентябре после поддержки президентом России Владимиром Путиным его кандидатуры. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

«После выборов в заксобрание президент будет предлагать фамилию кандидата на пост главы региона. Я рассчитываю на то, что он все-таки будет предлагать меня. До этого я пойду к нему, спрошу сначала разрешение, как он это видит, посоветуюсь. Если президент посчитает, что я со своей работой справляюсь, то я буду выдвигаться», — сказал Балицкий, добавив, что рассчитывает на поддержку Путина.

Он добавил, что сегодня не исключен риск обстрелов близлежащих районов из ствольной артиллерии, «но мы в любом случае проведем выборы».

Запорожская область стала субъектом России 30 сентября прошлого года по итогам проведенного референдума наряду с Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и Херсонской областью. Украина не признала легитимность опроса, на данный момент государство не прекращает обстрелы территории региона.