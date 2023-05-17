Госдума поддержала поправки в закон о военном положении

Госдума во втором чтении приняла поправки в закон о военном положении

Госдума России во втором чтении приняла поправки в закон о военном положении. Об этом стало известно из трансляции пленарного заседания, которое ведется на сайте «Дума ТВ».

Согласно поправкам, граждан смогут задерживать за нарушения запретов, установленных указами президента России в зоне военного положения. Срок задержания может составлять до 30 суток.

Помимо этого, жителей территорий, где было введено военное положение, могут принудительно переместить в те регионы, где военное положение не введено. Также исключается норма, что транспортные средства могут быть задержаны по установленным федеральным законом основаниям.

Кроме того, поправки дают возможность проводить выборы при действующем военном положении. Для этого Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России необходимо принять решение о назначении выборов по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ России.

Ранее стало известно, что в Государственной Думе разработали порядок проведения выборов в четырех регионах России, где действует военное положение. В частности, парламентарии решили изменить название статьи 10.01 закона об основных гарантиях избирательных прав, где будет закреплено проведение выборов не только при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, но и в условиях военного положения.

Позднее сенатор Андрей Клишас сообщил о внесении соответствующих поправок к законодательству в Государственную Думу.