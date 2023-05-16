В Госдуму внесли поправки о задержании за нарушение при военном положении

Клишас: в Госдуму внесли поправки о задержании за нарушение в зоне военного положения

В Госдуму внесли поправки о задержании за нарушение запретов, установленных указами президента России Владимира Путина в зоне военного положения. Об этом сообщил сенатор Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«На территории, на которой введено военное положение, применяются такие меры, как административное задержание на срок до 30 суток, в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента Российской Федерации на соответствующей территории», — пояснил политик.

Он добавил, что к нарушителям могут применяться дополнительные меры, такие как принудительное и контролируемое перемещение граждан на территории, где не действует военное положение.

Ранее стало известно, что в Государственной Думе разработали порядок проведения выборов в четырех регионах России, где действует военное положение. В частности, парламентарии решили изменить название статьи 10.01 закона об основных гарантиях избирательных прав, где будет закреплено проведение выборов не только при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, но и в условиях военного положения.