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03:01, 17 июня 2023Россия

Пожар в элитном доме в центре Белгорода ликвидировали

МЧС: пожар в многоэтажке в центре Белгорода полностью ликвидирован

Фото: Telegram-канал РИА Новости

В МЧС сообщили о полной ликвидации пожара в элитном многоквартирном доме в центре Белгорода, где загорелась котельная на крыше. Об этом пишет РИА Новости.

По словам собеседника агентства, возгорание полностью ликвидировано, спецслужбы проводят разбор и проливку конструкций. Погибших и пострадавших при пожаре нет, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что очаг возгорания в многоэтажке возник в котельной, расположенной на крыше.

О пожаре на крыше многоэтажного дома в элитном ЖК «Славянский» на Свято-Троицком бульваре в Белгороде сообщалось ранее.

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    Марина Совина
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