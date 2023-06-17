Пожар в элитном доме в центре Белгорода ликвидировали

МЧС: пожар в многоэтажке в центре Белгорода полностью ликвидирован

В МЧС сообщили о полной ликвидации пожара в элитном многоквартирном доме в центре Белгорода, где загорелась котельная на крыше. Об этом пишет РИА Новости.

По словам собеседника агентства, возгорание полностью ликвидировано, спецслужбы проводят разбор и проливку конструкций. Погибших и пострадавших при пожаре нет, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что очаг возгорания в многоэтажке возник в котельной, расположенной на крыше.

О пожаре на крыше многоэтажного дома в элитном ЖК «Славянский» на Свято-Троицком бульваре в Белгороде сообщалось ранее.