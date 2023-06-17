В центре Белгорода загорелся элитный многоэтажный дом

Shot: в центре Белгорода загорелась крыша многоэтажного дома в элитном ЖК «Славянский»

В центре Белгорода загорелась крыша многоэтажного дома в элитном ЖК «Славянский» на Свято-Троицком бульваре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, пока данных о пострадавших нет. Причина возгорания уточняется, на месте работают экстренные службы.

В пятницу, 16 июня, на предприятии «Бел-Поль» в поселке Красниково Курской области произошел пожар. К тушению возгорания были привлечены более 40 человек и 10 единиц техники. В сети распространились кадры момента взрыва. Губернатор Курской области Роман Старовойт назвал причиной возгорания на фабрике атаку дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ).