Власти Белгорода назвали предварительную причину пожара в элитном доме

Губернатор Гладков: возгорание возникло в котельной на крыше дома в Белгороде

Власти Белгорода назвали предварительную причину пожара в элитном многоквартирном доме. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, возгорание возникло в котельной, расположенной на крыше. На месте работают пожарные расчеты.

О пожаре на крыше многоэтажного дома в элитном ЖК «Славянский» на Свято-Троицком бульваре в Белгороде сообщалось ранее.

В пятницу, 16 июня, на предприятии «Бел-Поль» в поселке Красниково Курской области произошел пожар. К тушению возгорания были привлечены более 40 человек и 10 единиц техники. В сети распространились кадры момента взрыва. Губернатор Курской области Роман Старовойт назвал причиной возгорания на фабрике атаку дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ).