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22:06, 17 июня 2023Россия

Песков раскрыл реакцию африканских лидеров на проект договора по Украине

Песков заявил об интересе африканских лидеров к проекту стамбульского договора
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как африканские лидеры отреагировали на проект стамбульского договора, который показал им Владимир Путин на встрече по африканской инициативе мирного урегулирования на Украине. Об этом передает РИА Новости.

Песков раскрыл реакцию африканских лидеров на проект договора по Украине и подчеркнул, что они проявили интерес к документу.

«Им было интересно. Он много им рассказал о предыстории этого конфликта, о том, когда конфликт конкретно начался. Они с большим интересом это выслушивали», — заявил он.

Ранее Путин показал представителям стран Африки парафированный договор с Украиной. Он также добавил, что от переговоров отказалась Украина, а не Россия.

Россия проводит СВО на Украине с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил президент Путин.

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    Марина Совина
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