Массовая драка на цыганской свадьбе в Минеральных Водах попала на видео

Опубликовано видео массовой драки на цыганской свадьбе в Минеральных Водах

Массовая драка на цыганской свадьбе в Минеральных Водах, после которой 29 гостей забрали в полицию, попала на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Shot.

Очевидцы через окно засняли потасовку, произошедшую на упомянутом мероприятии. В размещенном видео видно, что приглашенные на торжество мужчины применяют друг к другу физическую силу. В свою очередь женщины пытаются их разнять.

Ранее стало известно, что после драки на свадьбе 29 человек забрали в полицию. Мероприятие проходило в кафе «Юрий» на улице Московской. Во время упомянутого торжества один из гостей случайно опрокинул на другого бокал шампанского, вследствие чего началась потасовка.