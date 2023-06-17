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19:05, 17 июня 2023Россия

Массовая драка на цыганской свадьбе в Минеральных Водах попала на видео

Опубликовано видео массовой драки на цыганской свадьбе в Минеральных Водах

Массовая драка на цыганской свадьбе в Минеральных Водах, после которой 29 гостей забрали в полицию, попала на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Shot.

Очевидцы через окно засняли потасовку, произошедшую на упомянутом мероприятии. В размещенном видео видно, что приглашенные на торжество мужчины применяют друг к другу физическую силу. В свою очередь женщины пытаются их разнять.

Ранее стало известно, что после драки на свадьбе 29 человек забрали в полицию. Мероприятие проходило в кафе «Юрий» на улице Московской. Во время упомянутого торжества один из гостей случайно опрокинул на другого бокал шампанского, вследствие чего началась потасовка.

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    Екатерина Ештокина
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