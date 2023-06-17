После массовой драки на цыганской свадьбе в полицию забрали 29 человек

В Минеральных Водах 29 человек забрали в полицию после драки на цыганской свадьбе

В Минеральных Водах после драки на цыганской свадьбе забрали в полицию 29 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Известно, что мероприятие проходило в кафе «Юрий» на улице Московской. Во время упомянутого торжества один из гостей случайно опрокинул на другого бокал шампанского, вследствие чего началась потасовка.

Сотрудники заведения пытались разнять клиентов, однако не добились результата и вызвали полицию. Правоохранительные органы забрали участников драки в участок. При этом девять гостей свадьбы обвинили в административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство».

Ранее в июне невеста отказалась выходить замуж за пьяного жениха и пожаловалась на него в полицию, чтобы вынудить заплатить за сорванный праздник. Отмечается, что торжественные мероприятия отменили из-за того, что жених напился в день свадьбы. Девушка заметила, что будущий муж шатался, когда шел для проведения традиционного ритуала, и пришла в ярость.

