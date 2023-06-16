Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:12, 16 июня 2023Из жизни

Невеста отменила свадьбу из-за напившегося жениха и обратилась в полицию

Times of India: в Индии напившегося жениха вынудили заплатить за сорванную свадьбу

Фото: Luis Tosta / Unsplash

В индийском штате Уттар-Прадеш невеста отказалась выходить замуж за пьяного жениха и пожаловалась на него в полицию, чтобы вынудить заплатить за сорванный праздник. Об этом сообщает издание Times of India.

Отмечается, что торжественные мероприятия отменили из-за того, что жених напился в день свадьбы. Девушка заметила, что будущий муж шатался, когда шел для проведения традиционного ритуала джаймала и пришла в ярость.

Кроме того, между семьями жениха и невесты произошел скандал из-за денег, потраченных на свадьбу. Попытки договорить ни к чему не привели, поэтому родственники невесты обратились в полицию. Жениха задержали и отпустили на свободу после того, как он возместил все расходы на сорванное свадебное торжество.

Материалы по теме:
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021
Извини, в другой раз Топ-7 необычных побегов с собственной свадьбы
Извини, в другой разТоп-7 необычных побегов с собственной свадьбы
22 ноября 2015

Ранее сообщалось, что жительница Китая сорвала свадьбу бывшего мужа. Женщине не понравилось, что мужчина не перечислил ей деньги, которые согласился выплачивать в рамках бракоразводного процесса.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости
    Пилот истребителя МиГ-29 был сбит почти сразу после окончания курсов в США. Где и на чем ВСУ планируют обучать летчиков?
    На ПМЭФ решили отключить мобильный интернет
    Онколог назвала сигнализирующие о развитии рака симптомы
    Стало известно о возвращении популярного шоу на Первом канале
    Путин встретится с президентом ОАЭ на ПМЭФ
    ФСБ предотвратила теракт в учебном заведении Армавира и задержала подростка
    Киссинджер призвал Россию признать основанные на согласии отношения с Европой
    Россияне бросили гранату в здание полиции и сняли это на видео
    Рогов сообщил об активизации наступления ВСУ в Запорожской области
    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.