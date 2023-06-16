Невеста отменила свадьбу из-за напившегося жениха и обратилась в полицию

Times of India: в Индии напившегося жениха вынудили заплатить за сорванную свадьбу

В индийском штате Уттар-Прадеш невеста отказалась выходить замуж за пьяного жениха и пожаловалась на него в полицию, чтобы вынудить заплатить за сорванный праздник. Об этом сообщает издание Times of India.

Отмечается, что торжественные мероприятия отменили из-за того, что жених напился в день свадьбы. Девушка заметила, что будущий муж шатался, когда шел для проведения традиционного ритуала джаймала и пришла в ярость.

Кроме того, между семьями жениха и невесты произошел скандал из-за денег, потраченных на свадьбу. Попытки договорить ни к чему не привели, поэтому родственники невесты обратились в полицию. Жениха задержали и отпустили на свободу после того, как он возместил все расходы на сорванное свадебное торжество.

Ранее сообщалось, что жительница Китая сорвала свадьбу бывшего мужа. Женщине не понравилось, что мужчина не перечислил ей деньги, которые согласился выплачивать в рамках бракоразводного процесса.

