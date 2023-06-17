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16:14, 17 июня 2023Россия

В Санкт-Петербурге торжественно подняли флаги трех исторических эпох

В Санкт-Петербурге на высоту 179,2 метра торжественно подняли флаги трех исторических эпох

Фото: konstantinks / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге торжественно подняли флаги трех исторических эпох на высоту 179,2 метра. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в парке 300-летия Санкт-Петербурга были подняты флаги Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.

Церемония приурочена к знаменательным датам, которые связаны с учреждением флагов — 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному знамени и 330 лет триколору.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поднятие флагов является исключительно символом исторической преемственности «нашей российской государственности». Песков также подчеркнул, что история современной России не ограничивается только новейшей историей.

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    Варвара Кошечкина
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