В Кремле заявили об отказе терпеть плохое отношение Запада к журналистам России

Дмитрий Песков: Москва не будет терпеть плохое отношение Запада к журналистам России

Москва больше не будет терпеть плохое отношение стран Запада к журналистам из России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналиста агентства о возможности аккредитации западных СМИ на следующий Петербургский международный экономический форум, куда в этом году не был допущен ни один из журналистов стран Запада.

При этом Песков подчеркнул, что Россия по-прежнему готова принимать представителей иностранных СМИ, но плохого отношения к сотрудникам российских изданий не потерпит.

«Business as usual (Продолжения работы как ни в чем не бывало — прим. «Ленты.ру») больше не будет», — заявил пресс-секретарь главы государства.

В апреле 2023 года стало известно об отказе США в визах российским журналистам, которые должны были сопровождать делегацию МИД в ООН. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал такое решение США глупостью.