В МИД осудили отказ в выдаче виз США российским журналистам

Рябков назвал возмутительным приемом невыдачу американских виз российским журналистам

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал возмутительным приемом невыдачу американских виз российскому пулу журналистов, который должен был сопровождать главу МИД в рабочей поездке в Нью-Йорк. Об этом сообщает РИА Новости.

«Американцы делали вид, что они работают, решение вот-вот будет найдено. Это игра на нервах, это издевательство, это очередное отражение того, что коллегам в Вашингтоне не то, что верить нельзя, их просто не стоит слушать», — заявил он.

По его словам, Москва на протяжении последних дней не раз обращалась к Соединенным Штатам по этому вопросу, однако «результат плачевный». Он заявил, что России «давались заверения в том, что визы на подходе». «Это откровенная ложь, и она не красит страну, принимающую у себя, на своей территории штаб-квартиру ООН», — сказал он.

По словам Рябкова, российская сторона «найдет формы», как ответить на действия США, чтобы американская сторона «запомнила надолго, что так не делается».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал глупостью отказ в американских визах. По словам министра, США показали, чего стоят их заявления о защите свободы слова и доступа к информации, и Россия им этого не забудет и не простит. Он добавил, что на Совете Безопасности ООН за российских журналистов будут работать представители МИД РФ, которые донесут правду до мирового сообщества.

