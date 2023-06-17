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00:11, 17 июня 2023Спорт

Стало известно о назначении Кержакова главным тренером европейского клуба

Sport24: Александр Кержаков станет главным тренером «Спартака» из сербской Суботицы
Александр Кержаков

Александр Кержаков. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Стало известно о назначении россиянина Александра Кержакова главным тренером сербского «Спартака». Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, Кержаков подписал контракт с командой на один год с опцией продления на один сезон. «Спартак», базирующийся в городе Суботица, выступает в Высшей лиге Сербии. По итогам плей-офф в сезоне-2022/2023 клуб занял десятое место в турнирной таблице.

Ранее на протяжении двух месяцев Кержаков возглавлял другой европейский клуб, кипрскую «Кармиотиссу». 1 апреля команда объявила об уходе специалиста, подчеркнув, что он оставил пост главного тренера по собственному желанию. Под его руководством клуб провел шесть матчей, одержав одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев четыре поражения.

Кержаков — трехкратный чемпион России в составе «Зенита». После завершения карьеры в 2017 году он тренировал клубы «Томь» и «Нижний Новгород», а также юношескую сборную России.

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    Андрей Стрельцов
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