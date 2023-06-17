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21:59, 17 июня 2023Мир

МИД заявил о нежелании России заставлять кого-либо следовать ограничениям

Лавров: в отличие от Запада, РФ никого не заставляет следовать ограничительным мерам
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия не желает заставлять кого-либо следовать ограничительным мерам, в отличие от Запада. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с африканской делегацией, его слова приводит РИА Новости.

«В отличие от наших бывших западных партнеров не заставляем никого следовать каким-то ограничительным мерам в отношении не разделяющих нашу позицию стран», — подчеркнул министр иностранных дел.

Ранее Лавров объяснил причины конфликта вокруг Украины. По его словам, ситуация сложилась из-за готовившейся Западом гибридной войны, в которой Киев превратился в инструмент для подрыва российской безопасности.

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    Марина Совина
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