Лавров: в отличие от Запада, РФ никого не заставляет следовать ограничительным мерам

Россия не желает заставлять кого-либо следовать ограничительным мерам, в отличие от Запада. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с африканской делегацией, его слова приводит РИА Новости.

«В отличие от наших бывших западных партнеров не заставляем никого следовать каким-то ограничительным мерам в отношении не разделяющих нашу позицию стран», — подчеркнул министр иностранных дел.

Ранее Лавров объяснил причины конфликта вокруг Украины. По его словам, ситуация сложилась из-за готовившейся Западом гибридной войны, в которой Киев превратился в инструмент для подрыва российской безопасности.

