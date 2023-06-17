Лавров: конфликт вокруг Украины сложился из-за готовившейся Западом гибридной войны

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил причины конфликта вокруг Украины. По его словам, ситуация сложилась из-за готовившейся Западом гибридной войны, передает РИА Новости.

Министр иностранных дел подчеркнул, что этот процесс происходил долгие годы, и в результате Киев превратился в инструмент для подрыва основ российской безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ход специальной военной операции страны на Украине. Он подчеркнул, что Москва планирует достичь поставленных задач в ходе СВО.

Официальный представитель Кремля также назвал условия, неприемлемые для России по урегулированию на Украине. Москва выступает против требований, которые не учитывают ее точку зрения.