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21:51, 17 июня 2023Мир

Лавров объяснил причины конфликта вокруг Украины

Лавров: конфликт вокруг Украины сложился из-за готовившейся Западом гибридной войны
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил причины конфликта вокруг Украины. По его словам, ситуация сложилась из-за готовившейся Западом гибридной войны, передает РИА Новости.

Министр иностранных дел подчеркнул, что этот процесс происходил долгие годы, и в результате Киев превратился в инструмент для подрыва основ российской безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ход специальной военной операции страны на Украине. Он подчеркнул, что Москва планирует достичь поставленных задач в ходе СВО.

Официальный представитель Кремля также назвал условия, неприемлемые для России по урегулированию на Украине. Москва выступает против требований, которые не учитывают ее точку зрения.

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    Марина Совина
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