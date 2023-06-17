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10:22, 17 июня 2023Россия

Вертолет с пассажирами совершил экстренную посадку в Якутии

Вертолет Ми-8 с пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Якутии

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Вертолет Ми-8 с пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Якутии. Об этом стало сообщило Главное управление МЧС по региону в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, вертолет перевозил 21 пассажира, кроме них на воздушном судне находились 4 члена экипажа. Никто из них не пострадал.

Инцидент произошел в 90 километрах от Якутска, к месту аварии уже выдвинулись спасатели. «В готовности к реагированию находится воздушное судно Ми-8 МЧС России с 10 спасателями ведомства», — добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 санавиации с двумя новорожденными на борту совершил аварийную посадку на поле в Иркутской области.

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    Марк Леонов
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