Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:22, 14 мая 2023Россия

Вертолет с двумя новорожденными аварийно сел в российском регионе

Shot: вертолет Ми-8 с двумя новорожденными на борту аварийно сел в Иркутской области

Фото: Charles Eugene / Unsplash

Вертолет Ми-8 санавиации с двумя новорожденными на борту совершил аварийную посадку на поле в Иркутской области. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным авторов поста, вертолет с пятью взрослыми пассажирами и двумя младенцами вылетел из Братска днем 13 мая. Спустя некоторое время экипаж обратил внимание на странные звуки в правом двигателе. Проверка выявила повреждения лопаток, и пилоты приняли решение экстренно сажать Ми-8 на поле вблизи деревни Захаровская.

Как пишет канал, новорожденных доставили в областную больницу. Информация о пострадавших не поступала. Причина повреждения двигателя Ми-8 сейчас выясняется.

Ранее стало известно, что в Приморском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. В результате воздушное судно обесточило станцию «Транснефти», оборвав линии электропередачи. Пилот с места происшествия скрылся.

Кроме того, днем 12 мая сообщалось, что из-за попадания птицы в винт в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) аварийно сел вертолет Ми-8. На борту находились три члена экипажа. Пострадавших нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Стало известно об атаке ВСУ на нефтебазу в российском приграничном регионе
Усик оценил шансы провести бой против Фьюри в будущем
Вертолет с двумя новорожденными аварийно сел в российском регионе
В Запорожской области нанесли авиаудар по позициям украинских войск
Польша получит первые пусковые установки HIMARS
В «Ленкоме» рассказали о состоянии Глеба Панфилова после инсульта
В ВСУ прокомментировали удар ракетами Storm Shadow по России
Раскрыта стоимость двухминутного ролика Егора Крида для московских школ
Из Москвы-реки выловили сумку с автоматами и боевыми патронами
Стало известно о препятствиях для перехода Мбаппе в «Реал»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.