Вертолет с двумя новорожденными аварийно сел в российском регионе

Shot: вертолет Ми-8 с двумя новорожденными на борту аварийно сел в Иркутской области

Вертолет Ми-8 санавиации с двумя новорожденными на борту совершил аварийную посадку на поле в Иркутской области. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным авторов поста, вертолет с пятью взрослыми пассажирами и двумя младенцами вылетел из Братска днем 13 мая. Спустя некоторое время экипаж обратил внимание на странные звуки в правом двигателе. Проверка выявила повреждения лопаток, и пилоты приняли решение экстренно сажать Ми-8 на поле вблизи деревни Захаровская.

Как пишет канал, новорожденных доставили в областную больницу. Информация о пострадавших не поступала. Причина повреждения двигателя Ми-8 сейчас выясняется.

Ранее стало известно, что в Приморском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. В результате воздушное судно обесточило станцию «Транснефти», оборвав линии электропередачи. Пилот с места происшествия скрылся.

Кроме того, днем 12 мая сообщалось, что из-за попадания птицы в винт в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) аварийно сел вертолет Ми-8. На борту находились три члена экипажа. Пострадавших нет.