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19:17, 17 июня 2023Россия

В России оценили африканский план по урегулированию конфликта на Украине

Депутат Чепа: африканский план по урегулированию конфликта отвечает не всем интересам РФ

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Африканский план по урегулированию конфликта на Украине отвечает не всем интересам России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса раскрыл детали африканского мирного плана по завершению конфликта на Украине. Основная составляющая инициативы — скорейшее урегулирование конфликта через переговоры по дипломатическому пути.

«Часть позиций, которые отражены в предложении африканских стран, полностью соответствуют нашим позициям. Никто не говорит о том, что мы препятствуем поставкам зерна и удобрений в другие страны. Наоборот, мы помогаем в этом, а нам препятствуют. И по некоторым другим пунктам наши позиции совпадают. Но это не все, что требуется нам и что мы хотим услышать», — заявил Чепа.

Россия в 2021 году заявляла о предоставлении гарантий безопасности. Возможно, лидеры африканских стран предполагают, что это заложено в соблюдении норм ООН, но это не так

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Мы говорим о конкретных пунктах, которые в 2021 году письменно были отражены в нашем заявлении. В том числе мы хотели письменно услышать и о нерасширении НАТО на восток. Это, к сожалению, не отражено в этих десяти пунктах африканского мирного плана», — отметил депутат.

Некоторые позиции африканского плана очень размыты, а так нельзя, убежден собеседник «Ленты.ру».

«Часть позиций можно трактовать по-разному. Это недопустимо. Все должно быть очень четко, понятно прописано. Я полностью приветствую позицию африканских стран. Но хотелось бы, чтобы эта декларация была более полная, более внятная и отражала все позиции. А стремление их к миру соответствует нашему стремлению. Мы стремимся к мирному диалогу и всячески призывали и призываем к этому Киев», — заключил парламентарий.

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Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о встрече Путина с представителями семи стран Африки. Отмечается, что это будет африканская делегация, которая накануне была в Киеве и провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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