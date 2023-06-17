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21:30, 17 июня 2023Россия

Африканская делегация не передала Путину послание от Зеленского

Песков заявил, что африканская делегация не передавала Путину послание от Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, африканская делегация не передавала президенту России Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского. Его слова приводит ТАСС.

«Послание от Зеленского африканские лидеры Путину не передавали», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что африканская инициатива по урегулированию конфликта на Украине сложна в реализации, но президент РФ Владимир Путин проявил заинтересованность.

До этого Песков заявил о встрече Путина с представителями семи стран Африки. Отмечается, что это будет африканская делегация, которая накануне была в Киеве и провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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    Марина Совина
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