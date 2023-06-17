В Баку сообщили об интенсивном обстреле на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций сил страны на границе с Арменией

В Баку сообщили об интенсивном обстреле позиций сил Азербайджана на границе с Арменией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

По данным оборонного ведомства, 17 июня азербайджанская армия подверглась обстрелам в направлениях Гедабекского, Кельбаджарского и Лачинского районов страны. При этом известно, что при обстрелах использовалось разнокалиберное стрелковое оружие. Отмечается, что Вооруженные силы Азербайджана принимают адекватные ответные меры в упомянутых районах.

«Оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений азербайджанской армии», — уточняют представители Минобороны Азербайджана.

Ранее в июне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пообщались по-русски на встрече в Баку. Лидеры проводили переговоры в азербайджанской столице. Они обсуждали поставки газа, развитие транспортного сообщения, а также общие экономические проекты.