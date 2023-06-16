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13:11, 16 июня 2023Бывший СССР

Президент Азербайджана и премьер Пакистана пообщались по-русски

Президент Азербайджана Алиев и премьер Пакистана Шариф пообщались по-русски

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пообщались по-русски на встрече в Баку. Видеозапись беседы публикует «Sputnik Азербайджан».

В пятницу, 16 июня, лидеры проводят переговоры в азербайджанской столице. Они обсуждают поставки газа, развитие транспортного сообщения, а также общие экономические проекты.

«Я пытаюсь говорить по-русски», — сказал Шариф.

«О, хорошо! Но я лучше», — иронично ответил Алиев.

«Я уже старик, видите?» — указал пакистанский премьер, смеясь.

Ранее стало известно, что Азербайджан захотел заключить долгосрочный договор на поставки газа в Венгрию. Предполагается, что страна будет покупать 1-2 миллиарда кубометров голубого топлива ежегодно. С аналогичной просьбой к республике обратились Румыния, Болгария и Словакия.

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    Алевтина Запольская
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