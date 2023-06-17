В дом задержанной звезды «Беспринципных» пришли с обыском

Следователи пришли с обыском в квартиру задержанной звезды «Беспринципных» Бабушкиной

Следователи пришли с обыском в квартиру задержанной звезды «Беспринципных», актрисы Кристины Бабушкиной и ее мужа Андрея Гацунаева. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, оперативники не смогли сразу попасть в жилище, им пришлось ждать артистку, чтобы провести следственные действия в ее присутствии. Бабушкина вместо себя прислала адвоката с ключами, но следователи отказались проводить обыск без собственника жилья. В итоге туда под конвоем привезли задержанного мужа актрисы.

16 июня около четырех утра полицейские остановили Mercedes-Benz Бабушкиной на улице Коровий Вал в Москве и нашли в салоне похожие на наркотики вещества. По данным Telegram-канала «112», Гацунаев в момент задержания оказал сотрудникам полиции активное сопротивление — он укусил полицейского за палец и попытался съесть найденные в салоне иномарки улики. После этого Гацунаев стал фигурантом сразу двух уголовных дел — о применении насилия в отношении представителя власти и о хранении и перевозке наркотиков.

Родственники полагают, что запрещенные вещества актрисе и ее мужу были подброшены сотрудниками правоохранительных органов.