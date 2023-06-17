Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:04, 17 июня 2023Россия

Путин показал правильный способ слушать гимн России

Путин напомнил, что во время прослушивания гимна России надо соблюдать тишину

Президент России Владимир продемонстрировал, как правильно надо слушать гимн страны. Видео появилось в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

На кадрах глава государства стоит рядом с заместителем генерального директора компании «Газпром Нефть», гендиректором ООО «Газпром Лахта» Еленой Илюхиной. В момент, когда зазвучал гимн, топ-менеджер рассказывала президенту о торжественной церемонии поднятия флагов трех исторических эпох. Путин приложил палец к губам, показав собеседнице, что во время исполнения гимна необходимо молчать.

Как сообщалось ранее, в парке 300-летия Санкт-Петербурга были подняты флаги Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Церемония приурочена к знаменательным датам, которые связаны с учреждением флагов — 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному знамени и 330 лет триколору.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Назван способ вычисления российскими военными центров принятия решений ВСУ
    Российский футболист объяснил отстранение на 10 матчей в иностранном чемпионате
    На Западе истолковали вероятную отправку истребителей F-16 Украине
    В Киевской области прогремели взрывы
    В Москве усилили контроль безопасности у водоемов из-за жары
    США отказались облегчать путь Украины в НАТО
    Названа основная тема предстоящей встречи Путина с лидерами стран Африки
    Байден высказался о размещении ядерного оружия в Белоруссии
    В Челябинске мужчина убил дочь и попытался покончить с собой
    Жители Подмосковья построили апартаменты для бездомных котов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.