Путин показал правильный способ слушать гимн России

Путин напомнил, что во время прослушивания гимна России надо соблюдать тишину

Президент России Владимир продемонстрировал, как правильно надо слушать гимн страны. Видео появилось в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

На кадрах глава государства стоит рядом с заместителем генерального директора компании «Газпром Нефть», гендиректором ООО «Газпром Лахта» Еленой Илюхиной. В момент, когда зазвучал гимн, топ-менеджер рассказывала президенту о торжественной церемонии поднятия флагов трех исторических эпох. Путин приложил палец к губам, показав собеседнице, что во время исполнения гимна необходимо молчать.

Как сообщалось ранее, в парке 300-летия Санкт-Петербурга были подняты флаги Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Церемония приурочена к знаменательным датам, которые связаны с учреждением флагов — 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному знамени и 330 лет триколору.