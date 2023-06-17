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14:21, 17 июня 2023Мир

Песков заявил об отсутствии попыток Шольца и Макрона поговорить с Путиным

Пресс-секретарь Песков опроверг, что при звонках Макрона и Шольца не соединяют с Путиным

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Информация о том, что президента России Владимира Путина не соединяют с канцлером Германии Олафом Шольцем и главой Франции Эммануэлем Макроном во время попыток поговорить, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

«Пока каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было», — сказал Песков, указав, что Шольц и Макрон действительно заявляют о важности диалога с Россией.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Путин преподал урок дипломатии, заявив в ходе Петербургского международного экономического форума, что не оценивает других глав государств.

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    Алевтина Запольская
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