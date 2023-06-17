Влияние встречи Путина с африканскими лидерами на украинский конфликт оценили

Эксперт Фельдман: встреча Путина с африканскими лидерами не повлияет на украинский кризис

Ожидать от предстоящей встречи президента России Владимира Путина с лидерами стран Африки прорыва в отношениях с Украиной не следует. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил влияние встречи на украинский конфликт кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о встрече Путина с представителями семи стран Африки. Отмечается, что это будет африканская делегация, которая накануне была в Киеве и провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Миротворческие усилия африканских лидеров заслуживают уважения, однако никакого дипломатического прорыва в отношениях с Украиной ожидать не следует Павел Фельдман политолог

«Похожая ситуация уже имела место зимой 2023 года, когда многие ошибочно восприняли мирный план Китая из 12 пунктов в качестве реального пути выхода из сложившегося кризиса. И китайский, и африканский планы сводятся к заморозке вооруженного конфликта», — сообщил Фельдман.

В случае реализации подобного сценария Киев должен будет смириться с новыми реалиями «на земле». Пока Украина рассчитывает на военный реванш — контрнаступление, ожидать территориальных уступок с ее стороны бессмысленно, убежден политолог.

«Реваншистские планы режима Зеленского прекрасно известны Москве. Вряд ли представители Африки смогут удивить президента Путина какими-то сенсационными новостями из Киева», — заключил собеседник «Ленты.ру».

16 июня Зеленский встретился с высокопоставленной делегацией из африканских стран. В ходе встречи он заявил, что отказывается от заморозки конфликта с Россией, и снова потребовал вывода российских сил с территорий, которые киевские власти считают своими.

