Серебряная медаль будет давать дополнительные баллы к ЕГЭ

Глава Минпросвещения Кравцов: серебряные медали будут давать дополнительные баллы к ЕГЭ

Серебряная медаль по окончании школы будет давать дополнительные баллы к единому государственному экзамену (ЕГЭ). О проработке такой возможности заявил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов, его слова передает ТАСС.

«Серебряная медаль — это возможность и хорошая мотивация для ребят, которые стараются учиться, и, на мой взгляд, это будет дополнительным стимулом», — сказал Кравцов.

Он отметил, что сейчас ведомство изучает возможность применения дополнительных баллов к ЕГЭ за серебряную медаль и планирует к сентябрю завершить эту работу.

Ранее министр просвещения рассказал, что серьезных изменений в технологии и содержании единого государственного экзамена в 2024 году не планируется. Кравцов отметил, что, если в ЕГЭ будут вноситься изменения, о них объявят до 1 сентября 2023 года.