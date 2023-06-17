Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:17, 17 июня 2023Россия

Власти Херсонской области описали ситуацию в регионе после прорыва дамбы ГЭС

Врио главы Херсонской области Сальдо: ситуация в регионе приходит в норму после наводнения

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Ситуация в Херсонской области приходит в норму после наводнения, вызванного прорывом дамбы Каховской ГЭС. Так обстановку в регионе описал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, поток эвакуированных из региона людей снижается — за прошедшие 24 часа из Херсонской области были вывезены лишь 17 человек. Он уточнил, что вода отступает, и в некоторых районах ее уровень составляет 0,05 метра.

«По предварительным расчетам гидрологов сработка (уровень воды, при котором расходы воды превышают приток — прим. «Ленты.ру») водохранилища до русловых отметок произойдет к 19 июня». — рассказал врио главы региона.

Сальдо добавил, что экстренные службы восстанавливают электроснабжение, расчищают улицы населенных пунктов от мусора и дезинфицируют территории.

Масштабное наводнение в Херсонской области из-за обрушения плотины Каховской ГЭС началось в ночь на 6 июня. По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный региону, составил 11,5 миллиарда рублей. После разрушения ГЭС в море вынесло личные вещи жителей и даже многоэтажное здание.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости
    Российские силы ПВО отразили атаку беспилотников на «Дружбу»
    Власти Херсонской области описали ситуацию в регионе после прорыва дамбы ГЭС
    Совершивший вынужденную посадку в Якутии вертолет перевозил вахтовых рабочих
    Серебряная медаль будет давать дополнительные баллы к ЕГЭ
    Во Франции сообщили о втором землетрясении
    В Кремле назвали «выстрелом в ногу» политику Германии
    В Европе предупредили об угрозе использования замороженных активов России
    Двое мужчин изнасиловали москвичку в подвале дома
    В Роскомнадзоре раскрыли число оказавшихся в сети личных данных россиян
    Инспекторы МАГАТЭ попытались сфотографировать блокпосты на Запорожской АЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.