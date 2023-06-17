Власти Херсонской области описали ситуацию в регионе после прорыва дамбы ГЭС

Врио главы Херсонской области Сальдо: ситуация в регионе приходит в норму после наводнения

Ситуация в Херсонской области приходит в норму после наводнения, вызванного прорывом дамбы Каховской ГЭС. Так обстановку в регионе описал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, поток эвакуированных из региона людей снижается — за прошедшие 24 часа из Херсонской области были вывезены лишь 17 человек. Он уточнил, что вода отступает, и в некоторых районах ее уровень составляет 0,05 метра.

«По предварительным расчетам гидрологов сработка (уровень воды, при котором расходы воды превышают приток — прим. «Ленты.ру») водохранилища до русловых отметок произойдет к 19 июня». — рассказал врио главы региона.

Сальдо добавил, что экстренные службы восстанавливают электроснабжение, расчищают улицы населенных пунктов от мусора и дезинфицируют территории.

Масштабное наводнение в Херсонской области из-за обрушения плотины Каховской ГЭС началось в ночь на 6 июня. По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный региону, составил 11,5 миллиарда рублей. После разрушения ГЭС в море вынесло личные вещи жителей и даже многоэтажное здание.